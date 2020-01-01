Олеся Максименко За сутки коронавирусом заразились жители 28 муниципалитетов Пермского края В столице региона — 184 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом в Пермском крае заразились жители 28 территорий региона.

Лидерами по количеству новых инфицированных являются Пермь, Краснокамский округ и Губаха: 184, 27 и 11 случаев соответственно.

В Карагайском и Чусовском округах поставлено по восемь новых диагнозов COVID-19, в Бардымском — шесть, в Большесосновском, Лысьвенском и Чернушинском — по пять, в Гремячинском, Добрянском и Суксунском — по четыре.

По трое заражённых выявлено в Ординском, Очёрском, Сивинском, Чайковском и Частинском округах, по два — в Березниках, Куединском и Оханском округах, по одному — в Пермском районе, Верещагинском, Еловском, Кишертском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском и Уинском округах.

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