Олеся Максименко В Пермский край идут сильные морозы Ночью 13 января температура может опуститься до −35°C Поделиться Поделиться Твитнуть

Ночью 13 января на территории региона столбики термометров могут опуститься до −28…−23°C, местами — до −35…−30°C, информирует ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

Однако уже днём 13 января температура воздуха повысится до −15…−10°C, местами пройдёт небольшой снег, в отдельных районах возможны гололёдно-изморозевые отложения.

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