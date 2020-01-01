Елена Синица Правительство РФ разрабатывает допмеры по борьбе с «омикроном» Их планируется применять в случае «неблагоприятного сценария» Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство РФ разрабатывает дополнительные меры по борьбе с новым штаммом коронавируса — «омикроном». Об этом сообщила зампред правительства Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, меры будут применяться в том случае, если ситуация с COVID-19 в стране будет развиваться по «неблагоприятному сценарию». Как сообщила Голикова, на данный момент в стране зафиксировано 698 случаев заражения «омикроном».

«По поручению председателя правительства мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать», — сказала Голикова.

Она отметила, что все предложения будут сформулированы до конца этой недели. Во вторник следующей недели председатель правительства планирует провести совещание со всеми регионами страны.

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