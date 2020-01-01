Олеся Максименко Пермский край вошёл в топ-20 рейтинга образовательного потенциала регионов в технической сфере Прикамье заняло 13-е место Поделиться Поделиться Твитнуть

Опубликован рейтинг регионов России по уровню реализации образовательного потенциала в технической сфере. Пермский край вошёл в топ-20 рейтинга, заняв в нём 13-е место.

Исследование проводило рейтинговое агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. В ходе исследования оценивалось качество естественно-математического и инженерно-технического образования на всех этапах обучения — от школ до вузов, сообщает пресс-служба агентства. Также специалисты провели анализ данных о выпускниках школ, результатов ведущих олимпиад школьников, результатов анкетирования 200 профильных вузов и т. д.

Добавим, первые три места рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

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