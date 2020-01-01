Елена Синица В Прикамье 92,3% подключённых к ИВЛ больных COVID-19 не были вакцинированы Сейчас на аппаратах ИВЛ находятся 78 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 92,3% инфицированных COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ, не были вакцинированы. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

«По состоянию на утро 12 января в медучреждениях Прикамья на ИВЛ с подтверждённым COVID-19 остаются 78 пациентов. Среди них 92,3% пациентов (72 человека) не вакцинированы», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

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