Елена Бардукова В Пермском крае ожидается рост заболеваемости коронавирусом В ближайшие дни состоится очередное заседание оперштаба Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие дни в Прикамье состоится заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, где обсудят готовность медицинских учреждений региона к возможному росту заболеваемости COVID-19.

Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Максимально мы сейчас должны подготовиться, потому что видим на примере той же Москвы более чем на 60% рост заболеваемости за сутки. У нас тоже очень быстро может возникнуть рост заболеваемости», — считает губернатор.

Он также добавил, что «с точки зрения штамма «омикрон» нагрузка будет на первичное медицинское звено», и поручил краевому минздраву проработать дополнительные предложения по готовности к этому медицинских организаций региона.

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