Елена Синица В Перми нет закрытых из-за COVID-19 классов Всего в краевой столице работает 101 школа Поделиться Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день в Перми нет классов, закрытых на карантин из-за COVID-19. Об этом «Новому компаньону» сообщили в городском департаменте образования.

«В Перми 101 школа. На сегодняшний день разобщённых в связи с заболеванием COVID-19 классов нет», — пояснили в департаменте.

Напомним, по состоянию на 16 сентября 2021 года в связи с выявлением у учащихся коронавируса были разобщены 390 классов в 91 школе Перми.

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