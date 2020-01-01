Олеся Максименко Антициклон в Пермском крае стал причиной высокого атмосферного давления Метеочувствительные люди могут ощущать недомогание Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 12 января, из-за антициклона в Пермском крае установилось высокое атмосферное давление. При норме 747–750 мм ртутный столб достиг показателя 760–762 мм, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В эти дни метеочувствительные люди могут испытывать недомогание в виде головных болей, скачков артериального давления и слабости.

По данным синоптиков, с пятницы атмосферное давление начнёт стремительно снижаться, что будет сопровождаться потеплением, снегопадами и усилением ветра.

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