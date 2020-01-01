Олеся Максименко За сутки в Пермском крае выявлено 300 новых заболевших коронавирусом К аппаратам ИВЛ подключены 78 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 300 новых диагнозов COVID-19.

За этот же период выздоровели 647 человек, 13 пациентов скончались.

В стационарах региона в тяжёлом состоянии находятся 179 инфицированных, 78 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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