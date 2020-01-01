Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хор Parma Voices выступит в Москве Столичная гастроль подытожит первый год существования коллектива Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

14 января в московском ДК «Рассвет» состоится выступление хора Parma Voices, концертного коллектива Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает Colta.

Хор Parma Voices был создан год назад главным хормейстером Пермского театра оперы и балета Евгением Воробьёвым. «Новый компаньон» писал об этом событии: «Евгений Воробьёв справедливо полагает, что для участия в операх и для концертов певцы должны обладать разными качествами; более того, в зависимости от программы концерта должны быть разные составы хора. Качественный оперный хор в театре уже есть (недавняя премьера «Любви к трём апельсинам» (12+) это убедительно доказала), теперь очередь концертного. Костяк Parma Voices составили голоса из оперного хора; по словам Евгения Воробьёва, этих певцов нельзя назвать «лучшими», они просто более «концертные».

Хор уже успел заработать уважение Теодора Курентзиса: дважды — на Дягилевском фестивале в июне 2021 года и на «Дягилев+» в декабре — Parma Voices стали единственным пермским коллективом, принявшим участие в программах его фестивалей.

Презентация хора состоялась 19 февраля 2021 года, и московский концерт подытожит первый год жизни Parma Voices. В программе вечера произведения, которые хор исполнял на своих самых успешных концертах, в том числе на первом концерте-презентации и во время Дягилевского фестиваля: Agnus Dei Сэмюэла Барбера, Attende Domine Пьера Виллета, Духовный концерт Николая Сидельникова, Introit Карла Рютти (на Дягилевском фестивале в исполнении Parma Voices состоялась его российская премьера).

Продюсером московского концерта пермского хора выступила частная филармония «Триумф».

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