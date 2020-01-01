Мария Сыропятова За год турпоток в Пермском крае вырос почти на треть Пока показатели не достигли допандемийного уровня Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

За первые девять месяцев 2021 года число заселившихся в гостиницы, санатории и дома отдыха в Пермском крае составило 414,6 тыс. человек, что на 29% больше, чем за аналогичный период «ковидного» 2020 года. Об этом говорят подсчёты «Нового компаньона», сделанные на основе данных Росстата.

Если данные сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то, наоборот, наблюдается падение — на 21,5%. Таким образом, турпоток весной-летом 2021 года в Пермском крае пока не достиг «доковидного» уровня. Но, вместе с тем, показывает рост относительно уровня пандемийного 2020 года.

Данный показатель Росстата традиционно используется для измерения объёма туристического потока. В среднем по России число заселившихся в гостиницы, дома отдыха и санатории за первые девять месяцев 2021 года увеличился на 54,3% относительно уровня аналогичного периода 2020 года и на 13,1% оказался ниже относительно показателей 2019 года.

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