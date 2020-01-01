Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 29 территориях Пермского края В лидерах — столица региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заразившихся COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Перми — 89 случаев. На втором и третьем местах — Октябрьский округ и Чайковский: 30 и 29 новых диагнозов соответственно.

В Осинском округе коронавирусом заразились 25 человек, в Чернушинском — 22, в Еловском — 20, в Бардымском — 19, в Краснокамском — 11, в Соликамском — семь.

В Берёзовском, Очёрском и Чусовском округах — по пять инфицированных, в Березниках, Губахе и Сивинском округе — по четыре, в Пермском районе — три, в Кунгуре, Большесосновском, Оханском и Частинском округах — по два. По одному новому случаю — в Кунгурском районе, Верещагинском, Гремячинском, Красновишерском, Куединском, Нытвенском, Суксунском, Уинском и Чердынском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.