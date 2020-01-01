Андрей Стрельцов
«Молот» одержал крупную победу в Альметьевске
Состоится ли очередной матч пермской хоккейной команды, пока неизвестно
«Молотобойцы» во втором матче выездной серии чемпионата ВХЛ в Альметьевске разгромил местный «Нефтяник» 7:1.
Во второй двадцатиминутке отличились Игорь Зенчиков и Давид Мнацян. В третьем периоде разгром закончили Илья Чефанов, Матвей Банников, Иван Захарчук, а Игорь Зенчиков и Давид Мнацян оформили по дублю.
Следующая игра подопечных Альберта Логинова под вопросом, поскольку соперник ХК «Звезда» пока пропускает матчи из-за выявленной в коллективе кароновирусной инфекции.
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