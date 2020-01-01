Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В рамках «Золотой маски — 2022» пройдёт 16 показов пермских спектаклей Пермские театры выступают в конкурсе и вне конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

Как уже сообщал «Новый компаньон», 11 января 2022 года балетным вечером, состоящим из одноактных спектаклей «Озорные песни», «Когда падал снег» и «Концерт №5» (12+), Пермский театр оперы и балета открывает конкурсные показы фестиваля «Золотая маска».

В конкурсе участвует балет Антона Пимонова «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка, он претендует на премию «Золотая маска» в трёх номинациях: «Балет/Спектакль», «Работа балетмейстера/хореографа» (Антон Пимонов) и «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Алексей Хорошев). «Концерт №5» вошёл в лонг-лист премии.

Показ состоится в 19:00 на сцене театра «Новая опера».

13 января конкурсные выступления Пермского театра оперы и балета продолжатся показом оперы Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» (12+), которая претендует на премию в шести номинациях: «Опера/Спектакль», «Работа дирижёра» (Артём Абашев), «Опера/Работа режиссёра» (Филипп Григорьян), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Влада Помиркованая), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Сергей Васильев), «Опера/Женская роль» (Лариса Келль) и «Опера/Мужская роль» (Гарри Агаджанян).

Показ пройдёт в 19:00 на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Опера Бизе «Кармен» (18+) в постановке Константина Богомолова будет показана 11 марта в 19:00 там же, в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Спектакль получил пять номинаций: «Опера/Спектакль», «Работа дирижёра» (Филипп Чижевский), «Опера/Работа режиссёра» (Константин Богомолов), «Работа художника в музыкальном театре» (Лариса Ломакина), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Лариса Ломакина), «Опера/Женская роль» (Наталия Ляскова).

15 марта к конкурсным показам присоединится Пермский академический Театр-Театр со спектаклем «Антигона» (16+), который будет представлен жюри в 19:00 на сцене РАМТа. Спектакль проходит по категории «Оперетта — мюзикл» и претендует на премию аж в девяти номинациях: «Оперетта — мюзикл/Спектакль», «Оперетта — мюзикл/Работа дирижёра» (Владимир Никитенков), «Оперетта — мюзикл/Работа режиссёра» (Роман Феодори), «Оперетта — мюзикл/Женская роль» (Эва Мильграм), «Оперетта — мюзикл/Мужская роль» (Альберт Макаров), «Работа композитора в музыкальном театре» (Ольга Шайдуллина), «Работа художника в музыкальном театре» (Даниил Ахметов), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Даниил Ахметов), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Тарас Михалевский).

19 и 20 марта 2022 года жюри «Золотой маски» проведёт в Перми.

19, 20 и 21 марта в 23:00 в бассейне «Олимпия» пройдут конкурсные показы спектакля Театральной компании «немхат» «Пермское море» (16+), который претендует на премию в номинации «Эксперимент».

20 марта Пермский театр оперы и балета на своей сцене покажет «Дон Жуана» (12+) Моцарта в постановке Марата Гацалова, который значится в семи номинациях: «Опера/Спектакль», «Работа дирижёра» (Артём Абашев), «Опера/Работа режиссёра» (Марат Гацалов), «Работа художника в музыкальном театре» (Моника Пормале/Ася Мухина), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Рудольфс Балтиньш/Алексей Хорошев), «Опера/Женская роль» (Надежда Павлова), «Опера/Мужская роль» (Андрей Бондаренко).

10, 11 и 12 апреля спектакль «немхата» «Пермское море» будет показан московским зрителям на Водном стадионе «Динамо». Начало показов в 23:00.

В целом пермские театры претендуют в этом году на 33 «Золотые маски».

Кроме того, «немхат», как и год назад, участвует во внеконкурсных показах фестиваля — программе «Маска плюс». Это обстоятельство особенно важно, поскольку со всей России «Маска плюс» выбрала всего восемь спектаклей, достойных своей программы. Показ спектакля «33 сестры» (18+) в Москве пройдёт в течение пяти дней, с 23 по 27 февраля 2022 года, в торговом центре «Метрополис». Начало в 19:00.

Лауреаты «Золотой маски — 2022» станут известны 20 апреля 2022 года.

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