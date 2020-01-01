Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский балет откроет «Золотую маску — 2022» Артём Абашев примет участие в показе конкурсных спектаклей Поделиться Поделиться Твитнуть

Балет «Озорные песни»

Антон Завьялов

Как сообщает Пермский театр оперы и балета, 11 января в Москве стартует фестиваль «Золотая маска — 2022». Конкурсную программу Российской национальной театральной премии откроет Пермский театр оперы и балета с программой одноактных балетов «Озорные песни»/«Когда падал снег»/«Концерт №5», которая будет показана на сцене театра «Новая Опера».

Бывший главный дирижёр театра Артём Абашев, который 27 декабря подал заявление об уходе, планирует принять участие в спектакле. Об этом «Новому компаньону» сказал сам дирижёр. В «Озорных песнях» Абашев будет на сцене — он солирует за роялем в «Озорных песнях» Франсиса Пуленка. Солист-вокалист — Константин Сучков. В одноактном балете «Концерт №5» Абашев будет за дирижёрским пультом во время исполнения Концерта для фортепиано с оркестром №5 Сергея Прокофьева.

Абашев продолжит конкурсные выступления с театром 13 января на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Пермская опера покажет «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева — постановку Филиппа Григорьяна, которая претендует на премию в шести номинациях: лучший спектакль в опере, лучшая работа дирижёра (Артём Абашев), лучшая работа режиссёра (Филипп Григорьян), лучшая работа художника по костюмам (Влада Помиркованая), лучшая работа художника по свету (Сергей Васильев), лучшая женская роль (Лариса Келль) и лучшая мужская роль (Гарри Агаджанян).

11 марта в МАМТе будет показана самая нашумевшая пермская оперная премьера прошлого сезона — «Кармен» Жоржа Бизе в постановке Константина Богомолова. Спектакль номинируется на пять премий: лучший спектакль в опере, лучшая работа дирижёра (Филипп Чижевский), лучшая работа режиссёра (Константин Богомолов), лучшая работа художника в музыкальном театре (Лариса Ломакина), лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре (Лариса Ломакина), лучшая женская роль (Наталия Ляскова).

Марафон Пермской оперы на «Золотой маске» завершит «Дон Жуан» Моцарта, который будет показан для членов жюри премии 20 марта в Перми. Спектакль Марата Гацалова выдвинут в семи номинациях: лучший спектакль в опере, лучшая работа дирижёра (Артём Абашев снова ожидается за дирижёрским пультом Пермской оперы), лучшая работа режиссёра (Марат Гацалов), лучшая работа художника в музыкальном театре (Моника Пормале/Ася Мухина), лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Рудольфс Балтиньш/Алексей Хорошев), лучшая женская роль в опере (Надежда Павлова), лучшая мужская роль в опере (Андрей Бондаренко).

В нынешнем году спектакли Пермского театра оперы и балета удостоены 23 номинаций «Золотой маски». Имена лауреатов «Золотой маски — 2022» будут объявлены на церемонии вручения премии, которая состоится 20 апреля на сцене МАМТа.

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