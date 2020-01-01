Елена Синица Мероприятия к 300-летию Перми профинансируют 25 предприятий В их числе ООО «Урал-бумага» и ООО «Стройпромкомплект» Поделиться Поделиться Твитнуть

Презентация логотипа к 300-летию Перми

Принять участие в финансировании мероприятий к 300-летию Перми готовы 25 предприятий. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём личном профиле в Instagram, передаёт «Рифей».

Поясняется, что сейчас уже заключены договоры о сотрудничестве с ООО «Урал-бумага» и ООО «Стройпромкомплект» в благоустройстве бульвара на ул. Металлистов и мемориала Победы в Новых Лядах.

Кроме этого, уже ведутся работы по договору с ПАО «Пермэнергосбыт». Компания является партнёром по реконструкции сквера им. Вагнера.

«Эта работа будет более эффективной, если в ней примет участие ещё и бизнес, ведь, только объединив силы и ресурсы администрации, предприятий, общественных организаций, можно будет круто изменить городское пространство», — написал Дёмкин.

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