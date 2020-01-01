Елена Синица
В Прикамье 299 новых случаев заражения COVID-19
Выздоровело ещё 679 человек
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 299 новых случаев COVID-19. Выздоровело 679 человек, умерло 13.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 163 908. За сутки в регионе проведено 3461 ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию.
Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 192 пациента. Из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.
В регионе развёрнуто 2617 ковидных коек, из которых занято 1474. Доля свободного коечного фонда составляет 43,7%.
По состоянию на утро 11 января в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 285 898 человек. При этом 1 224 170 жителей завершили курс вакцинации.
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