Елена Синица Пермские власти отказали в высотной застройке «Гачи» Комиссия по ПЗЗ предложила доработать проект Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владельцы пермского рынка «Гача» обратились в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на территории рынка подзоны, разрешающие высотную застройку. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Поясняется, что на участке предлагается возвести жильё и объекты делового назначения высотой от двух до 25 этажей и один 30-этажный дом. Однако комиссия по ПЗЗ отказала заявителю и предложила доработать проект в части обеспеченности соцобъектами.

Напомним, ранее сообщалось, что краевые власти рассматривают возможность застройки территории «Гачи». Ориентировочно здесь можно возвести около 100 тыс. кв. м жилья с учётом трафика движения и развития дорожной сети, а торговля, по словам губернатора Дмитрия Махонина, будет происходить «на более цивилизационных пространствах».

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