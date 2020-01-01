С начала года невыполнение антиковидных мер зафиксировано в 82 организациях Пермского края Среди них — кафе и рестораны, общественный транспорт, предприятия торговли и даже театр Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в период с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года проверили 282 организации на предмет соблюдения противоэпидемического режима и в 82 выявили нарушения.

Среди них — кафе и рестораны, общественный транспорт, предприятия торговли и даже театр.

Наибольшее число нарушений (64%) выявлено на объектах продажи продовольственных и непродовольственных товаров.

Самые частые нарушения — персонал работает без средств индивидуальной защиты, в помещениях не проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание, не организован «входной фильтр» для работников, не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

К провинившимся будут применены меры административного воздействия, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с марта 2020 года управлением проверено более 26 тыс. объектов, по фактам нарушений судами назначено штрафов на сумму 99,8 млн руб., деятельность 197 объектов приостановлена.

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