С начала года невыполнение антиковидных мер зафиксировано в 82 организациях Пермского края
Среди них — кафе и рестораны, общественный транспорт, предприятия торговли и даже театр
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в период с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года проверили 282 организации на предмет соблюдения противоэпидемического режима и в 82 выявили нарушения.
Среди них — кафе и рестораны, общественный транспорт, предприятия торговли и даже театр.
Наибольшее число нарушений (64%) выявлено на объектах продажи продовольственных и непродовольственных товаров.
Самые частые нарушения — персонал работает без средств индивидуальной защиты, в помещениях не проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание, не организован «входной фильтр» для работников, не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
К провинившимся будут применены меры административного воздействия, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с марта 2020 года управлением проверено более 26 тыс. объектов, по фактам нарушений судами назначено штрафов на сумму 99,8 млн руб., деятельность 197 объектов приостановлена.
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