За новогодние каникулы с улиц Перми вывезли более 139 тыс. кубометров снега Ежедневно в уборке было задействовано около 230 единиц техники и 300 рабочих Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным департамента дорог и благоустройства администрации Перми, в период с 31 декабря по 10 января из всех районов города было вывезено более 139 тыс. куб. м снега. В течение дня на улицах города работало 230 единиц уборочной техники и порядка 300 рабочих.

Как отметили в мэрии, в новогодние праздники у подрядчиков было много работы: в Перми выпало осадков в полтора раза больше нормы. В последний раз такие снежные январские каникулы были в 2017 году.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Перми продолжатся и в первую рабочую неделю.

Как пояснили в администрации, подрядным организациям в период снегопадов поручено обеспечить оперативную расчистку тротуаров и проезжей части. В течение дня будут формироваться снежные валы, их вывоз будет начинаться в основном в вечернее время, чтобы не осложнять движение транспорта.

Автомобилистов попросили по возможности не занимать вечером парковочные места вдоль улиц, чтобы не мешать работе специализированной техники.

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