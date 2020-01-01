В Пермском крае на этой неделе может выпасть двойная норма осадков Самой холодной станет ночь на четверг — в большинстве территорий температура опустится до −25°C Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Прикамье температура воздуха будет в пределах климатической нормы, а вот количество осадков превысит её в 1,5–2 раза. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник и вторник в большинстве районов температура воздуха составит −8…−13°C, при этом 10 января пройдёт снегопад.

В ночь на среду ожидается похолодание до −18°C, на севере местами до −30°C, но самой холодной станет ночь на четверг — в большинстве территорий температура опустится до −25°C, по северу до −29°C.

Уже днём 13 января ожидается потепление до −8…−13°C и начнутся снегопады, которые продолжатся до конца недели.

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