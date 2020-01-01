Мария Сыропятова Землю и корпуса «Мотовилихинских заводов» оценили в 8,7 млрд рублей С торгов продаётся непрофильное имущество предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Имущество ПАО «Мотовилихинские заводы» оценили в 8,7 млрд руб. Три отчёта об оценке были опубликованы на сайте ЕФРСБ в конце декабря 2021 года.

Недвижимость, нематериальные активы и другое имущество военного дивизиона ПАО «Мотовилихинские заводы» оценены в 2 млрд 993 млн руб. Имущество гражданского дивизиона предприятия — в 5 млрд 61 млн руб. Ещё 729 млн руб. — это движимое имущество, которое не отнесено ни к военному, ни к гражданскому дивизиону.

Напомним, что в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» продаётся непрофильное имущество предприятия. В конце 2021 года в краевую собственность перешёл УДС «Молот». Также на торги может быть выставлен ещё один непрофильный актив — музей «Мотовилихинских заводов». В мае 2021 года стало известно о переговорах по поводу покупки музея в краевую собственность. Тогда источник «Нового компаньона» подтвердил, что музей планируют выставить на торги единым лотом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.