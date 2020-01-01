Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр приостановил продажу билетов Театр переходит на новую интернет-систему продаж Поделиться Поделиться Твитнуть

Театр-Театр

Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр временно приостановил продажу билетов на спектакли. Об этом он извещает зрителей на своих страницах в социальных сетях.

Как пояснил «Новому компаньону» аналитик отдела маркетинга Театра-Театра Филипп Краснов, приостановка продаж связана с переходом на новую билетную систему. В последнее время интернет-продажи билетов происходили на площадке «Яндекса», и это уже четвёртая или пятая система, которой пользовался театр. По словам специалиста, новая система, которая в настоящее время проходит тестирование и наладку, обладает большим количеством сервисов для покупателей.

Срок приостановки продаж составляет ориентировочно три — пять дней начиная с сегодняшнего. О старте продаж театр сообщит отдельно. В ближайшее время будут продаваться билеты на спектакли января, февраля и марта, в том числе на ближайшую премьеру — «Маскарад» в постановке Филиппа Григорьяна.

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