Елена Бардукова Доля безбилетных пассажиров в общественном транспорте Перми составляет 20% Для борьбы с «зайцами» планируется существенно увеличить штат контролёров Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным единой системы подсчёта пассажиров, доля безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 20%.

Об этом в ходе брифинга, посвящённого новому тарифному меню, сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. Он также добавил, что это средний показатель по городам, которые перешли на бескондукторную оплату проезда.

По словам Анатолия Путина, контролёры выходят на проверку оплаты проезда каждый день.

«При этом традиционно в первые дни мы ведём больше разъяснительную работу, потому что нужно объяснить жителям, как пользоваться этой системой. Но этот период не будет продолжительным. Буквально в ближайшие дни мы приступим к полноценной работе с привлечением безбилетников к ответственности», — подчеркнул Анатолий Путин.

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте транспорта, на данный момент в городе работает 13 бригад контролёров, по два человека в каждой. В текущем году ведомство планирует существенно увеличить штат контролёров. В частности, уже сейчас открыто порядка 150 вакансий, сообщил Анатолий Путин.

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