Елена Синица Смертность от COVID-19 в Пермском крае выросла в два раза За 11 месяцев 2021 года от коронавируса умерло 1 392 жителя региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С января по ноябрь 2021 года в Прикамье от коронавируса умерло 1 392 человека. Для сравнения: к ноябрю 2020 года этот показатель был почти в два раза меньше — 703. Такие данные приводит Росстат.

При этом, за 11 месяцев 2021 года заболевание было идентифицировано у 1 320 погибших.

Ещё у 72 COVID-19 был отмечен как возможная причина смерти.

В 16 случаях COVID-19 являлся не основной причиной смерти, но при этом заболевание оказало сильное влияние.

У 45 человек заболевание не являлось основной причиной гибели и не оказало существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

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