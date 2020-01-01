Елена Бардукова Самым популярным проездным в Перми является безлимит на месяц Его приобрели 30% жителей, пользующихся проездными Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Самым популярным на данный момент проездным в общественном транспорте Перми является безлимитный проездной на месяц.

По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, из пяти тысяч купленных горожанами проездных доля приобретения месячного «безлимита» составляет 30%.

«И произошло то, чего больше всего не ожидали: 250 проездных куплено на год», — добавил Анатолий Путин.

Напомним, с 10 января в Перми начало действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки с сегодняшнего дня составляет 33 руб. Также можно воспользоваться проездным. В случае его приобретения разовая цена поездки при условии регулярного пользования услугами общественного транспорта будет ниже 33 руб. Например, при покупке месячного проездного на 40 поездок цена билета составит 30 руб., в случае приобретения безлимитного проездного на полмесяца — от 22 до 29 руб., на месяц — от 21 до 28 руб., при покупке безлимита на год цена билета и вовсе снизится до 13—18 руб.

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