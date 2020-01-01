С 10 января в Перми подорожал проезд в общественном транспорте Напоминаем, кому, сколько и как придётся платить Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С 10 января в Перми меняется тарифное меню и увеличивается число бескондукторных маршрутов. Главное изменение — стоимость разовой поездки повышается с 26 до 33 рублей. Цена услуги будет меньше при использовании проездных, но только после определённого количества поездок.

Лучше иметь транспортную карту

Итак, при оплате наличными стоимость разовой поездки с сегодняшнего дня составляет 33 рубля. При поездке на маршруте, где действует бескондукторная система, приобретение билета за наличный расчёт осуществляется у водителя во время остановки. Оплата наличными не даёт право на скидку при пересадке.

При оплате бесконтактной банковской картой стоимость разовой поездки составляет 33 рубля. Приобретение пересадочного билета с предоставлением скидки не доступно. За раз можно купить не более 5 билетов.

При оплате транспортной картой «Малахит» стоимость разовой поездки в формате «электронного кошелька» также составляет 33 рубля. За раз можно приобрести не более 5 билетов. Но при оплате первого билета с помощью транспортной карты в режиме «электронный кошелёк» можно приобрести второй билет при пересадке за 50% стоимости, то есть за 17 рублей.

На транспортную карту можно купить и проездной. При его приобретении разовая цена поездки при условии регулярного пользования услугами общественного транспорта будет ниже 33 рублей. Так, при покупке месячного проездного на 40 поездок, цена составит 30 рублей, в случае приобретения безлимитного проездного на полмесяца — от 22 до 29 рублей, на месяц — от 21 до 28 рублей, покупая безлимит на год, цена билета и вовсе снизится до 13 — 18 рублей.

Самое важное про покупку и пополнение проездных документов

Те, у кого НЕТ карты, могут обратиться в любой из 40 пунктов выдачи и пополнения «Почтобанк», «Центральная касса» и часть отделений почтовой связи «Почта России». Их адреса здесь.

Тем, у кого проездной уже есть, его необходимо просто пополнить. Сделать это можно:

— в банкоматах ПАО «Сбербанк».

— в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

— на сайте edem.permkrai.ru

— на сайте www.proezdnoy59.ru

— в приложении «Транспортная карта Пермь» («Проездной 59»). Также в приложении можно выпустить виртуальную транспортную карту, оплачивать которой можно по QR-кодам в салонах. На неё возможно также записать гражданские проездные. Виртуальная карта будет иметь имеет отдельный номер и не привязана к пластиковой.

Льготный проезд

Для школьников 5-11-х классов (младшеклассиники могут ездить бесплатно), а также студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей начинают действовать льготные проездные «30 поездок на квартал» за 693 рубля, «Безлимит на полмесяца» за 693 рубля, «Безлимит на месяц» за 990 рублей.

Чтобы получить льготный проездной в пунктах выдачи, а затем пользоваться в транспорте, необходимо предоставить подтверждающие документы. Для школьников это справка из школы, для студентов очной формы обучения — студенческий билет, продлённый на текущий учебный год, для пенсионеров по старости — пенсионное удостоверение, для членов многодетных малоимущих семей — справка, выданная территориальным органом министерства социального развития Пермского края, удостоверение многодетной семьи.

Стоимость оплаты багажа

С 10 января 2022 года стоимость оплаты провоза багажа составляет 33 рубля.

Бесплатно в салоне транспортного средства пассажир может провезти ручную кладь, размеры которой в сумме трех измерений (Д+В+Ш) не превышают 120 см, коляску для ребенка, лыжи в чехле и санки. В иных случаях, провоз багажа оплачивается по установленным тарифам. Оплатить багаж можно наличными, банковской или транспортной картой в режиме электронного кошелька.

Где проконсультироваться по вопросам тарифа и тарифного меню?

Все вопросы пермяки могут задавать по телефону call-центра департамента транспорта администрации Перми 250-25-50.

Что делать, если потерял проездной документ?

Если карта сломалась или была утеряна, то оставшиеся на ней деньги или поездки можно перевести на другую карту, но необходимо иметь выписку со счета или чек, который докажет, что именно вы пополняли счет карты. Заявление и документы можно отправить на почту lpd@gortransperm.ru.

Всё, что нужно знать о сроках использования проездных

О работе бескондукторных маршрутов

Полезные вопросы и ответы о новых проездных





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.