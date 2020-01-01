За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 304 новых случая COVID-19 В больницах Прикамья 193 пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 304 новых случая COVID-19, выздоровели 583 человека, скончались 10.

Общее число инфицированных в регионе достигло 163 609, погибших от новой коронавирусной инфекции — 7577.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1540 пациентов, из них в тяжёлом состоянии — 193 человека, в том числе 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 10 января в Прикамье иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 283 140 человек, 1 219 185 жителей завершили курс вакцинации.

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