Взрывное устройство в пермской гимназии №4 не обнаружено Учебные занятия возобновлены Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия №4 (Пермь)

yandex.ru/maps

В пермской гимназии №4 закончена проверка, взрывных устройств в здании учебного заведения не обнаружено, об этом сообщили в минтербезе. Учебные занятия возобновлены.

Напомним, утром в понедельник, 10 января, в дежурные службы Перми поступил анонимный сигнал об угрозе взрыва в гимназии №4 на ул. Екатерининской, 218. Учащиеся и персонал были эвакуированы, а сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке достоверности сообщения.

В краевом министерстве территориальной безопасности напомнили, что за ложные сообщения об актах терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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