Взрывное устройство в пермской гимназии №4 не обнаружено
Учебные занятия возобновлены
В пермской гимназии №4 закончена проверка, взрывных устройств в здании учебного заведения не обнаружено, об этом сообщили в минтербезе. Учебные занятия возобновлены.
Напомним, утром в понедельник, 10 января, в дежурные службы Перми поступил анонимный сигнал об угрозе взрыва в гимназии №4 на ул. Екатерининской, 218. Учащиеся и персонал были эвакуированы, а сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке достоверности сообщения.
В краевом министерстве территориальной безопасности напомнили, что за ложные сообщения об актах терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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