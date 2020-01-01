Андрей Стрельцов «Молот» с трудом обыграл аутсайдера Для определения победителя пришлось пробивать буллиты Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом матче выездной серии пермский ХК «Молот» добыл волевую победу в серии буллитов над ижевской «Ижсталью».

По истечении трёх периодов была зафиксирована ничья 2:2. Голы в пермской команде забросили Илья Чефанов и Алексей Шубин. Овертайм также не выявил победителя, пришлось прибегнуть к буллитам. В серии штрафных бросков в составе победителей отличились Сергей Абрамов, Никита Ремезов и Илья Федин.

«Ожидали такой игры от Ижевска после двух поражений с крупным счетом. Предупреждали ребят, что игра будет вязкая, силовая. В принципе, что и получилось. Создали очень много моментов, но шайба не шла в ворота. Хорошо играл Кононов, но и качество наших бросков оставляло желать лучшего. Хорошо, что совершили два камбека с 0:1 и с 1:2. Ребята сегодня вышли настроенными, заряженными. Это было видно и по лавке, и по разминке, и по игре», — заявил на пресс-конференции главный тренер ХК «Молот» Альберт Логинов.

Следующий поединок «Молот» так же проведет на выезде, 11 января в Альметьевске он встретится с «Нефтяником».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.