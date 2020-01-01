Сергей Данилов Муниципальный бассейн на Гашкова достроят до конца года Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце 2022 года запланировано завершение строительство муниципального бассейна на улице Гашкова. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

В современном трёхэтажном здании площадью 4500 кв. метров будут расположены плавательный и развлекательный бассейны, тренажёрный зал, зал единоборств и сауна, отмечает градоначальник.

В планах властей города на ближайшие годы — строительство бассейнов по улицам Шпальная, 2 и Гайвинская, 50. В трёхэтажном спортивном объекте на улице Шпальной, 2 запроектировано две чаши бассейна, одна из них для плавания, вторая для обучения плаванию, два зала для подготовительных занятий, тренажерный зал, универсальный спортивный зал, финская сауна, турецкая баня. Площадь нового спортивного комплекса составит более 9 тыс. кв. метров.

На Гайвинской, 50 разместится плавательный бассейн, общей площадью около 4300 кв. метров. В спортивном объекте запроектировано две чаши бассейна, одна из них развлекательная, вторая для плавания, а также тренажёрный зал, зал единоборств, финская сауна, турецкая баня, фитобар.

Продолжается реконструкция манежа «Спартак», ввод его в эксплуатацию запланирован на 2023 год. В ближайшие годы за счёт средств из разных бюджетов запланирована реконструкция стадиона «Прикамье» по улице Ласьвинской, 1, строительство лыжероллерной трассы по улице Агрономической, 23 и центра сложнокоординационных видов спорта по улице Нефтяников, 5.

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