Сергей Данилов За сутки коронавирус выявлен у жителей 23 муниципалитетов Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, 302 случая коронавируса, подтвержденных в Пермском крае за прошедшие сутки, выявлены у жителей 23 территорий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее число новых инфицированных проходят лечение в Перми: там COVID-19 подтвержден у 143 человек. В Лысьвенском городском округе заболел 21 житель, в Губахе — 19, в Чусовском городском округе — 14, в Добрянском городском округе — 13. В Чайковском получено 11 положительных результатов ПЦР-исследований, в Березниках и Соликамском городском округе — по 10, в Кизеле, Кунгурском районе и Горнозаводском и Гремячинском городских округах — по шесть.

В Кунгуре, Пермском муниципальном районе, Краснокамском городском и Бардымском муниципальном округах заболели по пять жителей. По четыре новых случая инфицирования выявлены в Кишертском и Чернушинском городских округах, по три — в Кудымкарском муниципальном округе, по два — в Чердынском и Суксунском городских округах. Еще по одному случаю COVID-19 подтверждено в Березовском городском и Юсьвинском муниципальном округах.

Всего с начала диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором подтверждено 163тыс. 4 случая новой корнавирусной инфекции.

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