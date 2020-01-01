В Прикамье за сутки выявлено чуть более 300 подтвержденных случая заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в Пермском крае выявлено 302 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С начала эпидемии на 8 января 2022 года выявлено 163тыс. 4 подтвержденных случая заболевания.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, отмечают в ведомстве.

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