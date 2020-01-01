Сергей Данилов В рамках проекта «Пермь как фильм» кинематографисты планируют оцифровать хронику видеоматериалы пермских телеканалов и записи из семейных архивов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

К 300-летию Перми «Пермская синематека» и киностудия «Новый курс» запустили проект «Пермь как фильм». В его рамках переведут в цифровой формат снятую на плену кинохронику, на котором запечатлены кадры истории жизни города, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Создание киноархива — это самый масштабный по объему работ проект, который планируется реализовать к юбилею региональной столицы, поясняют в синематеке. Поэтому название «Пермь как фильм» получила не только идея оцифровки старых видео, но весь цикл документальных и игровых картин, съемки которых запланированы к памятной дате.

У проекта несколько задач, и первая из них — собрать кинохронику, связанную с Пермью и Пермским краем, снятую за более чем вековой период. Самая ранняя съемка датируется 1918 годом — приезд в Пермь члена Политбюро ЦК партии Григория Зиновьева (настоящая фамилия Радомысльский). В реализации проекта имеются сложности. Предстоит провести не только исследовательскую работу, собрав кинопленки, но и решить технические трудности, связанные с дефицитом аппаратуры, способной воспроизвести материалы на пленке.

Вторая задача — собрать и оцифровать видеоархивы пермского телевидения. Третий пласт будущего киновидеоархива — съемки пермских кинолюбителей.

Все записи, которые после оцифровки могут быть представлены на специальном интернет-ресурсе со свободным доступом — будут выложены в сеть. Параллельно сотрудничающий с проектом историк Александр Дерябин готовит каталоги, в которых максимально подробно описываются всех материалы архива.

Авторы проекта осознают, что им предстоит проделать очень большой объем работ, поэтому завершить его в короткий срок не удастся. В 2023 году архив оцифруют и упорядочат, но работа на этом не завершится: база киноархива будет постоянно пополняться. Главное, что в результате реализации проекта в Пермском крае появится ресурс, где будет сохраняться «визуальная история Перми» и после празднования 300-летия города.

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