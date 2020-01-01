Олеся Максименко В выходные в Пермский край придёт похолодание В воскресенье в некоторых районах температура воздуха опустится до −28° Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным проекта «Метеоролог и я», в предстоящие выходные, 8 и 9 января, в Пермский край вернётся холодная погода.

В субботу, 8 января, ночью ожидается −4…−9°, по северу — до −9…−14°. Уже к вечеру температуры воздуха понизится до −9…−14°, в северных районах — до −14…−19°. Также ожидается облачная погода, местами пройдёт умеренный снег, днём по югу региона возможна метель.

В воскресенье, 9 января, ночью ожидается −18…−23°, в северных и восточных территориях столбик термометра опустится до −23…−28°. Днём воздух прогреется до −13…−18°. Будет облачно, местами возможен слабый снег.

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