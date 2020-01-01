Олеся Максименко Ночью 7 января в Пермском крае пройдут снегопады Местами температура опустится до —20° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС России по Пермскому краю информирует жителей Прикамья о неблагоприятных метеорологических явлениях — ночью 7 января местами пройдут сильные снегопады, в отдельных районах возможны гололёдно-изморозевые отложения.

По данным Пермского ЦГМС, температура воздуха ночью составит —15…—10°, по северу и востоку края столбик термометра местами опустится до —20°. Днём 7 января ожидается —8…—3°, по северу и востоку региона до —13°.

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