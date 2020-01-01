Олеся Максименко
В Пермском крае — 301 новый заболевший коронавирусом
За сутки выздоровели 702 жителя региона
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлен 301 новый случай заболевания COVID-19.
За этот же период выздоровели 702 жителя региона, 11 заболевших скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах Прикамья находится 191 пациент, 82 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
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