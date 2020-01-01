Олеся Максименко
За пять дней 2022 года на пожарах в Пермском крае погибли три человека
Девять человек удалось спасти
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По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, с начала 2022 года в Прикамье произошло 49 пожаров, на которых погибли трое жителей региона.
Девять человек удалось спасти, шесть потерпевших получили травмы различной тяжести.
Основными причинами пожаров, как и ранее, являются нарушение правил безопасности при обращении с электрооборудованием и печным отоплением и неосторожное обращение с огнём.
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