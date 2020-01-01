Олеся Максименко В Индустриальном районе Перми ограничат движение транспорта Ограничение будет поэтапным — с 15 января по 30 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми с 15 января по 30 апреля ограничат движение всех видов транспорта по ул. Архитектора Свиязева на участке от ул. Космонавта Леонова до ул. Карпинского.

Как сообщают в пресс-службе мэрии краевой столицы, ограничение связано со строительством объектов инженерной инфраструктуры и будет производиться поэтапно.

Подрядчик — ООО «РКС-Инжиниринг» — должен установить соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршруты.

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