Олеся Максименко За сутки в Пермском крае выявлен 21 «заражённый» муниципалитет Наибольшее количество заболевших — в Чернушинском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 21 территории Пермского края.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Чернушинском округе — 128, на втором и третьем местах по этому показателю — Пермь и Октябрьский округ: 97 и 40 случаев соответственно.

В Осинском округе поставлено 22 диагноза COVID-19, в Пермском районе —13, в Бардымском округе — 11, в Краснокамском — семь, в Добрянском, Куединском и Соликамском округах — по пять.

В Березниках и Кунгурском районе — по трое заболевших, в Красновишерском округе — двое, в ЗАТО Звёздный, Александровском, Еловском, Ильинском, Кишертском, Нытвенском, Ординском и Сивинском округах — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.