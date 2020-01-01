Андрей Стрельцов
«Молот» дома обыграл «Торос»
Первый матч в этом году удался пермской хоккейной дружине
Пермский «Молот» в домашнем поединке чемпионата ВХЛ обыграл нефтекамский «Торос» со счётом 2:1.
Счёт в первом периоде открыл Денис Ванин. После перерыва Илья Чефанов удвоил результат. Гости сумели отыграть одну шайбу, но догнать соперника так и не смогли.
После этой победы подопечные Альберта Логинова оторвались от «Тороса» в турнирной таблице на три очка и продолжают удерживать место в первой восьмёрке команд, дающее право преимущества своей площадки в плей-офф.
Теперь «Молот» отправляется в выездное турне. Свою первую игру пермский клуб проведёт 9 января против «Ижстали».
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