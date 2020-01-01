Олеся Максименко
Жителей Пермского края предупреждают о похолодании до -35°
Мороз ожидается ночью 6 января
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ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о сильном морозе в ночь на 6 января.
По данным синоптиков, температура воздуха в ночь со среды на четверг опустится до -24°… -29°, при прояснениях — до -30°…-35°. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Уже днём 6 января температура воздуха поднимется до -10°… -15°.
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