Олеся Максименко Жителей Пермского края предупреждают о похолодании до -35° Мороз ожидается ночью 6 января Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о сильном морозе в ночь на 6 января.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь со среды на четверг опустится до -24°… -29°, при прояснениях — до -30°…-35°. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Уже днём 6 января температура воздуха поднимется до -10°… -15°.

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