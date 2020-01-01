Олеся Максименко За сутки в Пермском крае выявлено менее 350 заболевших коронавирусом К аппаратам ИВЛ подключены 87 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае было зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом.

За этот же период от инфекции вылечились 689 жителей региона, 15 пациентов скончались.

В стационарах Прикамья в тяжёлом состоянии на данный момент находятся 200 человек, 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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