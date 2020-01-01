Олеся Максименко Новые случаи коронавируса подтверждены в 29 муниципалитетах Пермского края В столице региона выявлено 232 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей 29 территорий Пермского края.

В лидерах по количеству заразившихся — Пермь, Краснокамский и Кудымкарский округа: 232, 22 и 15 инфицированных соответственно.

В Соликамском округе выявлено 10 заболевших коронавирусом, в Лысвенском, Кочёвском и Юсьвинском округах — по девять, в Добрянском — семь, в Еловском — шесть.

По пять новых диагнозов COVID-19 поставлено в Чайковском, Оханском и Частинском округах, по четыре — в Березниках и Сивинском округе, по три — в Пермском районе, Юрлинском и Уинском округах, по два — в Александровском, Большесосновском и Гайнском округах.

По одному заболевшему — в Губахе, Кизеле, Кунгуре, Карагайском, Косинском, Куединском, Очёрском и Чусовском округах.

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