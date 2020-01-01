Губернатор Пермского края выразил соболезнования по поводу кончины президента национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев являлся организатором Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Беляев

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В Екатеринбурге скончался президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Информацию подтвердили в пресс-службе общественной организации.

— Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия. Он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу, — говорится в сообщении.

По поводу кончины Виктора Беляева выразил соболезнования губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

— Это невосполнимая утрата не только для профессионального сообщества, но и для всей страны. Посвятив всю жизнь любимому делу, Виктор Борисович внёс огромный вклад в развитие кулинарного мастерства в регионах России. Во многом благодаря его поддержке в Пермском крае состоялась первая в истории Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда», — отметил глава региона.

Виктора Беляева часто называли кремлёвским поваром. Он проработал в Кремле 30 лет и прошёл путь от повара до генерального директора комбината питания «Кремлевский». Его блюда пробовали многие российские и иностранные лидеры: от Леонида Брежнева до Владимира Путина, от Ричарда Никсона до Маргарет Тэтчер.





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