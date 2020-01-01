Впервые с июля 2021 года в Прикамье выявлено менее 400 новых случаев коронавируса В стационарах региона в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 380 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным ведомства, последний раз суточный показатель менее 400 заболевших фиксировался 18 июля 2021 года.

За сутки выздоровел 691 пациент, скончались 9.

Общее число инфицированных в Прикамье на сегодня достигло 161 752, погибших от ковида — 7 502 человека.

На сегодня в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 1 386 пациентов, 196 из них в тяжелом состоянии, в том числе 86 подключенных к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 4 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 завершили 1 213 389 жителей.





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