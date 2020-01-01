В Пермском крае полицейские раскрыли незаконную рубку деревьев на сумму более 6 млн рублей Злоумышленник спилил более 230 кубометров хвойных деревьев Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Незаконную рубку деревьев возле село Богородск Пермского края обнаружили сотрудники лесничества Октябрьского городского округа и обратились с заявлением в дежурную часть местного отдела МВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1970 года рождения.

Установлено, что злоумышленник нанимал местных жителей для рубки леса, вводя их в заблуждение законности своей деятельности. В результате было спилено более 230 кубометров хвойных деревьев для их дальнейшей продажи. Ущерб лесному фонду оценён на сумму более 6 млн руб.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

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