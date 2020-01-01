Новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей 33 муниципалитетов Прикамья В тройке лидеров по числу заразившихся — Пермь, Пермский район и Краснокамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 33 территориях Пермского края.

Большинство инфицированных (149) выявлено в Перми. На втором и третьем местах — Краснокамский округ (35) и Пермский район (30).

В Лысьвенском округе инфекция подтвердилась у 28 прикамцев, в Березниках и Чусовском городском округе — у 16 в каждой территории, в Чайковском — у 11.

По 9 заболевших выявлено в Осинском и Нытвенском округах, в Уинском округе и Кунгурском районе — по 8, по 7 — в Губахе, Александровском, Очерском и Частинском округах.

Всего за сутки в Прикамье заразился коронавирусом 401 человек.

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