В 2022 году будет сдан в эксплуатацию сквер в 66 квартале эспланады Также закончится ремонт бульвара им. Советской Армии и сквера у гостиницы «Урал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация квартала №66 после реконструкции

Мэр Перми Алексей Дёмкин рассказал о планах развития общественных пространств в 2022 году. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

По словам градоначальника, в новом строительном сезоне будут сданы в эксплуатацию три крупных объекта: сквер в 66 квартале эспланады, бульвар им. Советской Армии, сквер у гостиницы «Урал».

«Продолжим ремонтировать районные парки и скверы, среди них: по ул. Колгановской, 62, ул. Корсуньской, 31, ул. Генерала Черняховского, 29, сквера по ул. Гашкова, 20», — добавил Дёмкин.

В 2022 году начнётся капитальный ремонт сквера по ул. Макаренко. Этот объект победил в интернет-голосовании проектов благоустройства. В новом сквере появится детская игровая зона, спортивная площадка, зоны отдыха, зона для проведения массовых мероприятий с фонтаном.

Также в 2022 году начнётся капремонт набережной в Кировском районе. Её мэр назвал «самым долгожданным объектом для жителей правого берега»:

— В ходе ремонта на набережной обновим променадную часть, будет восстановлено освещение, появятся площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны, выполнено озеленение и разбивка цветников. Благоустроим и зону пляжа, где появится вся необходимая инфраструктура для летнего отдыха у воды.

Алексей Дёмкин отметил, что реализация проекта рассчитана на два года.





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