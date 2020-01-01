На этой неделе в Пермском крае ожидается похолодание до -35 градусов и снег Самой холодной в регионе станет ночь на 6 января Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение наступившей недели в Прикамье ожидается неустойчивая погода. Об этом рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и Я».

Прохождение циклона 6-7 января принесёт снегопады, а в тылу атмосферного фронта произойдет вторжение холодного арктического воздуха. В результате на севере края в ночные часы температура воздуха будет опускаться до -30…-35°. При этом на юге региона сохранится относительно теплая погода. К концу недели в Прикамье потепление ожидается во всех районах.

Во второй декаде января температура воздуха в Пермском крае ожидается на 1-2° ниже нормы, зато снега выпадет в полтора раза меньше. В третьей декаде температура воздуха превысит норму на 2-3°, а осадков выпадет на 20-40% больше, чем обычно.

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